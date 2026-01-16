¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ¡öÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë22:30 ·ë²Ì0.1% Í½ÁÛ-0.1%Á°²ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡öÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê1·î10Æü½µ¡Ë22:30 ·ë²Ì19.8Ëü¿Í Í½ÁÛ21.5Ëü¿ÍÁ°²ó20.7Ëü¿Í¡Ê20.8Ëü¿Í¤«¤é½¤Àµ¡Ë ¡ö£Î£ÙÏ¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30 ·ë²Ì7.7 Í½ÁÛ1.0Á°²ó-3.7¡Ê-3.9¤«¤é½¤Àµ¡Ë ¡ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30 ·ë²Ì12.6 Í½ÁÛ-1.4Á°²ó-8.8 ¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û