¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁáÊó¤Ï14Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î2025Ç¯¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤¬²áµîºÇÂç¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î»Ô¾ì¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬·ã²½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Î25Ç¯¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤¬Á°Ç¯Èæ20¡óÁý¤ÎÌó1Ãû2000²¯¥É¥ë¡ÊÌó191Ãû±ß¡Ë¤È²áµîºÇÂç¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤òÁê»¦¤¹¤ë¤¿¤áÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ÃæÆîÊÆ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë‍¼´Â­¤ò°Ü¤·¤Æ