1·î11Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢4ÆüÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤âË­¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾²£¹Ë¡¢¶×Ý¯¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÎ¾Âç´Ø¤ËÅÚ¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡£ÂçÁêËÐ¿Íµ¤¤ÏÇ¯¡¹¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢º£¾ì½ê¤â15Æü´Ö¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤Ï´°Çä¡£Ï¢Æü¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢º£¾ì½ê¤Î·ü¾Þ¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¾ì½êÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç128¼Ò¡¦3469ËÜ¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö²áµîºÇÂ¿¡×¡ÊÁêËÐ¶¨²ñ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£·ü¾Þ¤Ï1ËÜ7Ëü±ß¡£1¾ì½ê¤Ç