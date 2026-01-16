Í­ÎÏ¼Ô¤È¸òÎ®¤·¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç­ ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹ ±Ñ¹ñ¼óÁê´±Å¡¡Ö¥À¥¦¥Ë¥ó¥°³¹10ÈÖÃÏ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2011Ç¯¤«¤é¤³¤³¤Ç¡Ö¥Í¥º¥ßÊá¤ê¼çÇ¤¡×Ç­¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëLarry¤¬Í­Ì¾¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È°§»¢¤ò¤«¤ï¤¹½ÅÍ×¤Ê¡Ö´±Å¡¤Î´é¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·Larry¤è¤ê°ÊÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤ÆÍ­Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò¹õÇ­Humphrey¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£1989Ç¯10·î¡¢Åö»þ¤Î¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦