¡ÖÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÁ´¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡½¡½¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40Âå½÷À­¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡Ö½Å¤¤²ÙÊª¤Î¼ê±¿ÈÂ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÂÄê¤·¤¿´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¿¦¾ì¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¿®¤¸¡¢¤¢¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤ØÅ¾¿¦¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤­¡Ë¤È¤³¤í¤¬¡¢1¤«·î¤ÎËÜ¼Ò¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤Æ¸½¾ì¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¼«ÂÎ¤¬Á´¤¯¤ÎÁÇ¿Í¡£»þ´ÖÇÛÊ¬¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á