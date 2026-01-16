¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î·ÐºÑ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¸å11¡§06¡Á¸å11¡§55¡Ë¤¬4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï20Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ëMC¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£ºî²È¤Î¶â¸¶¤Ò¤È¤ß»á¤È²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£16Æü¡¢¥Æ¥ìÅì¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û´Ö¤â¤Ê¤¯¸«Ç¼¤á¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç·¹¼Ð¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¾®ÃÓ±É»ÒÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡¢ºî²È¤ÎÂ¼¾åÎ¶»á¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢»þÂå¤ÎÀèÃ¼¤òÁö¤ë´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë