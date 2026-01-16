15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¡ª2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¼ýÏ¿Ä¾¸å¡¢¶½Ê³¤µ¤á¤ä¤é¤Ìº´Ìî¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¸¥å¶¯¡ª¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡õÁÒ²Ê¥«¥ÊQ¡§¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤­¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¤Þ¤º¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤À¡©¡ª¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ