µþÀ®ÇÕ¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¡¼¥¸¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ê²´¡áÉð°æ¡Ë¤Ï15Æü¤ËÇ®È¯¤·¤¿¤¿¤á²óÈò¤·¤¿¡£½êÍ­¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à°¦ÇÏ²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥À¥Î¥ó¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê²´¡áËÙ¡Ë¤â²óÈò¤·¤¿¡£