Åìµþ¿·ÇÏ¾¡¤Á¥³¥ì¥ª¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ê²´¡áº´Æ£Íª¡Ë¤ÏÉÍÃæ¤Ç¤­¤µ¤é¤®¾Þ¡Ê2·î8Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¡£²«µÆ¾Þ3Ãå¥À¡¼¥¯¥Þ¥ë¥¹¡Ê²´¡á¿ù»³À²¡Ë¤Ï¼ã¶ðS¡Ê24Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¡£¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¦11Ãå¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥¼¥í¡Ê²´¡á¾¾±Ê´´¡Ë¤â¼ã¶ðS¡£Æ±14Ãå¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡Ê²´¡á¿Ü³­¡Ë¤Ï²£»³ÏÂ¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç¤­¤µ¤é¤®¾Þ¡£ÌîÏ©µÆS3Ãå¥Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥ì¥¢¡Ê²´¡áº´Æ£Íª¡Ë¤Ï¸Íºê¤Ç¼ãÃÝ¾Þ¡Ê25Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¡£