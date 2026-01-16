¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡á2025Ç¯9·î¡¢ÊÆ¥·¥¢¥È¥ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È15Æü¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÄÌ»»223¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¡Ë3ÅÙ¤ò¸Ø¤ë37ºÐ¤ÎÆ±Åê¼ê¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÁ°²óWBC¤ÏÉé½ýÎò¤òÍýÍ³¤ËÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤­¤º¡¢½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï11¾¡