Samsung¤Ï¡¢¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡ÖGalaxy S26¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢»þ´ü¤Ï2·îºÇ½ª½µ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2027Ç¯ÅÐ¾ìÍ½Äê¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy S27 Ultra¡×¤Î¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ³Æþ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿I¡ÇM ZION¡¿Unsplash¡Ë¡£ Galaxy S Ultra¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢2023Ç¯°Ê¹ßÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·