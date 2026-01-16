65ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸³è¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¥Ñー¥È¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¼ýÆþ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¡¢³Æ¼ïÉéÃ´·Ú¸º¤äµëÉÕÀ©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³èÀ¤ÂÓ¤Î½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£