ºå¿À¤Ï15Æü¡¢º£½Õ¤Î²­Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç±«Å·ÍÑÁöÏ©¤òÂ¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¹ÌîºÂÂ¼Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÆâ¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢Á´Ä¹100¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý3¥á¡¼¥È¥ë60¤Î·úÊª¤òÀß±Ä¡£²°º¬¤ÈÊÉÌÌ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢Å·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤2·î¤Î²­Æì¤ÎÅ·¸õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¼ÇÀ¸¤Î¾å¤òÁª¼ê2¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÀìÍÑÁöÏ©¤Î·úÀß¤Ïµå³¦°ÛÎã¤Ç¡¢µåÃÄËÜÉô´ë²èÅý³çÉô¡¦ÇÏ¾ìÅ¯ÌéÉôÄ¹¡Ê¥­¥ã¥ó¥×Ã´Åö¡á56¡Ë¤Ï¡Ö²è´üÅª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºòÇ¯