¢§¥¿¥¤¥À¥ë¥í¥Ã¥¯¡ÊÉð°æ»Õ¡ËÃ±Áö¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÆ°¤­¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤Ë´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¢§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ï¥ä¥Æ¡ÊéâÌ¾Íø»Õ¡ËÀè½µ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç½½Ê¬¡£ÅöÆü¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ç¤¹¡£