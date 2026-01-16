µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢²­Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢¾åÂô¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¡×³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢ÅÄÃæ±Í¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¶£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£³¡£Ç¯Êð¤â£µ£²£°¡ó¥¢¥Ã¥×¤Î£´£¶£µ£°Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö£±Ç¯