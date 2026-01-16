ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£ÄÌÃÎ¼°¤Ç¤Ïµð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¸ª¤òÊú¤¤¤Æ