¡Ö²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï½©ÅÄ¸©¤ÎÎÌÈÎÅ¹¸þ¤±±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î»Å»ö¤Ë¤âÀ¸¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎµÜÆâÍ¥ÍÎ¤µ¤ó¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬2024Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ç»½Ì¥¿¥¤¥×°ûÎÁ¡Ö¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿Íµ¤¤À¡£Ãº»À¿å¤Ç³ä¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¡×¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¤ÎÃº»À°ûÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎµÜÆâÍ¥ÍÎ¡Ê¤ß¤ä¤¦¤Á