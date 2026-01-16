Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ï15Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÈBMW¤ÎÃæ¹ñÈÎÇä¤¬10Ç¯Á°¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÈBMW¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢2026Ç¯¤Î¹ñÆâÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬50ËüÂæÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£25Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬Á°Ç¯Èæ19¡ó¸º¤Î55Ëü1900Âæ¡¢BMW¤¬Æ±12¡¥5¡ó¸º¤Î62Ëü55