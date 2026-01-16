¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç¤ÎÊÆ¥µ¥¤¥È¡ÖSportico¡×¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢25Ç¯¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬1²¯¥É¥ë¡ÊÌó159²¯±ß¡Ë¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£NBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó127²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï23Ç¯¤Ë10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡Ê·èÄê»þÌó1015²¯±ß¡Ë¤Ç¥É·³¤È·ÀÌó¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢25Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤Ï200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯2000Ëü