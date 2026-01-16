ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï¸µµð¿Í¡¢ÃæÆüÆâÌî¼ê¤ÎÀîÁê¾»¹°»á¡Ê61¡Ë¤¬ÅöÁªÉ¬Í×¿ô¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«2É¼Â­¤ê¤Ê¤¤254É¼¤Ç¡¢ÀË¤·¤¯