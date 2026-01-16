¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG2¡ÖÂè69²ó·ë³ËÍ½ËÉ»ö¶È¶¨»¿ÃáÉãµÜÈÞµ­Ç°ÇÕ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü12R¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ó¤ï¤³¥É¥ê¡¼¥à¤À¡£Á°¸¡µ¤ÇÛ¤Ï¡¢¤¤¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃæÅç¤¬¥¤¥ó¤«¤éÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯Àè¥Þ¥¤ÂÖÀª¤ËÆþ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤¿¤¤¡£³Þ¸¶¤Ï¤¦¤Þ¤¯1ÈÖº¹¤·¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤«¡£ÂÀÅÄ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¼«ºß¤Ë¹½¤¨¤Æ¹¥°Ì¿Ê½Ð¡£Áá¤¯¤âÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÂçÊ÷¤Ï¥«¥É¤«¤é°ì·â¡£¥³¡¼¥¹ÉÔÍø¤Ç°õ¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£¸¶¤ÈÂôÅÄ¤ÎÆ°¤­¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÊ÷¤¬