ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤Ï¤­¤ç¤¦¼­¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜµÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÃÎ»ö¡Ö¤¢¤¹¡Ê16Æü¡ËÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ò¼­¿¦¤·¡¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁªµó¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤­¤Î¤¦¤Î²ñ¸«¤ÇÍè·î¤Ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¤­¤ç¤¦¼­¿¦´ê¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¤ò¼Â