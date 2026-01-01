Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢16ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥­¥ó¥° 2025¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡È2025Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¡É¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¥ß¥»¥¹¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÇ¯´Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û¥ß¥»¥¹¤¬½é¤Î¥«¥é¥ª¥±1°Ì¡ªºÇ¿·¡õ²û¤«¤·¤Î¿Íµ¤¶Ê¤â¢£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡¢ÄÌ»»33½µ1°Ì¤Î¶¯¤µ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¼ó°ÌMrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö½µ´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025/1/20ÉÕ¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ