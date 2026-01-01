²¤½£³ô¼°15Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 10238.94¡Ê+54.59+0.54%¡Ë ÆÈDAX 25352.39¡Ê+66.15+0.26%¡Ë Ê©CAC40 8313.12¡Ê-17.85-0.21%¡Ë