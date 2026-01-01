£±£²·î¤ËÂè£²»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¡Ê¤¢¤ß¡Ë¤¬¡¢°æ¸ÍÅÄ¤ÈÄ¹ÃË¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡££±£²·î£±£´Æü¤ËÂè£²»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ËªÃ«¤Ï£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Þ¤À¥Á¥Ó¥Ð¡¼¥°¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤¿¤È¤­¤Î¥Ü¥³¥Ü¥³¤è¤¯Æ°¤¯»Ò¤À¤Ã¤¿¤Êº£¤ÏÏÓ¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤À·»¥Ð¡¼¥°¤Î¤³¤Î¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¼¡¤ÎÅß¤Ë¤Ï¥Á¥Ó¥Ð¡¼