´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ç¤¹¡£±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤¬·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ë­ÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊGU¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·