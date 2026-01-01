¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¸±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤ò¼õ¤±¤Æ£±£µ£¸±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Æ°¤­¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºöÀµ¾ï²½¤äÂ¾¤Î£Ç£±£°Ãæ¶ä¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢±ß¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î³Ú´ÑÏÀ¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ÏÆü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤È£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤è¤ê½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À