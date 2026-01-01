¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤éÅêÉ¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíÁªµó¤Ç¡¢¿Æ·³ÀªÎÏ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬15ÆüÌë¤Þ¤Ç¤Ë¾å²¼Î¾±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÇÀ®Î©¤·¤¿·³À¯¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤¬»ö¼Â¾åÂ³¤¯¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁíÁªµó¤Ïº£·î25Æü¤ËÂè3²óÅêÉ¼¤¬¤¢¤ê¡¢·îÆâ¤Ë¤â·ë²Ì¸øÉ½¤Î¸«ÄÌ¤·¡£ÁíÁªµó¤Ï¼çÍ×¤ÊÌ±¼çÇÉÀªÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¾å¤Ç¶¯¹Ô¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª´É¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È