Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢¤­¤Î¤¦¡Ê15Æü¡Ë·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¡¢ÅÞ¤Î¥í¥´¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£