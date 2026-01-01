Î©Ì±¤È¸øÌÀ¤¬·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£