¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Î15ÆüÌë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤éÅêÉ¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíÁªµó¤Ç¡¢¿Æ·³ÀªÎÏ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬¾å²¼Î¾±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¡£·³À¯»ÙÇÛ·ÑÂ³¤¬»ö¼Â¾å¡¢³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£