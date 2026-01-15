【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比202.86ドル高の4万9352.49ドルを付けた。半導体受託生産の世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）が15日発表した2025年12月期決算は、売上高と純利益がともに過去最高だった。人工知能（AI）需要の堅調さに安心感が広がり、買い注文が優勢だった。