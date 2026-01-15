¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¤¿¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX ¥¤¥×¥·¥í¥óÀ±¥¢¥ê¥ª¥È¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë¡×(18,700±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ1·î16Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥é¥ê¥¹¥Ò¥ë¥À¡×¤Ë»Å¤¨¤ë¿ÀÆ®»Î¡Ö¥¤¥×¥·¥í¥óÀ±¥¢¥ê¥ª¥È¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë¡×¤¬À»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæºî²è¤ò¸µ¤Ë¸¡¾Ú¤·¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç