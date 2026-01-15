【日本海軍 軽巡洋艦 酒匂】 1月16日 出荷開始 価格：16,720円 ハセガワは、プラモデル「日本海軍 軽巡洋艦 酒匂」を1月16日に出荷開始する。価格は16,720円。 本商品は、大戦末期に竣工した阿賀野型4番艦「酒匂」を1/350スケールでプラモデル化したもの。独自形状の航空甲板は、エッチングパーツにより精密に表現されている。 「日本海軍 軽巡洋艦 酒匂」