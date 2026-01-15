◇スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第5戦（2026年1月15日スイス・ラークス）予選が行われ、男子2組は戸塚優斗（ヨネックス）が94・00点の2位、重野秀一郎（日体大）が84・75点の4位で、17日（日本時間18日）の決勝進出を決めた。来月にミラノ・コルティナ五輪を控える中、すでに3大会連続の代表入りが確実な戸塚は、前週のW杯第4戦で今季初優勝。五輪前最後の実戦となる今大会でも、予選から上々の滑りで決勝進出を決め