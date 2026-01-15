鉄道の駅で警戒する神奈川県警の警察官（資料写真、県警提供）受験会場に向かう高校生らを狙った悪質な痴漢や盗撮行為を防ぐため、神奈川県警が警戒を強めている。国内有数のターミナル、横浜駅を抱える戸部署と鉄道警察隊は、大学入学共通テストが行われる１７、１８日の朝、制服警察官を集中的に配置。犯行の機会をうかがう人物に目を光らせ、受験生の安心感を高める考えだ。戸部署によると、利用客が行き交う横浜駅では痴漢