1988（昭和63）年1月16日、俳優の高峰三枝子さん（中央）らが、赤れんがの東京駅前などで同駅の復元・保存を求める請願書の街頭署名活動をした。高峰さんらは「東京駅は日本人の文化と心の財産。創建時の姿に復元し、末永く保存していきましょう」と呼びかけた。2012年に南北のドーム屋根などがよみがえった。