¥¿¥¤¤Ç2ÆüÏ¢Â³¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£30¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï15Æü¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¼Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢·úÀßÍÑ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Î¼Ö¤ÏÄ¾Á°¤Ç²¿¤È¤«¥¹¥È¥Ã¥×¡£Æ»Ï©¤Î¾å¤Ç¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤Ê¤ë¹â²Í¶¶¤¬·úÀßÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¹©»ö¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö2Âæ¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³