¡Ú¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×145´¬¡Û 1·î16Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§594±ß ²èÁü¤ÏAmazon¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¤Î145´¬¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï594±ß¡£ ËÜºî¤Ï¿¹Àî¥¸¥çー¥¸»á¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¥¬¡£Á°´¬¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·´©¤È¤Ê¤ë¡£ 145´¬¤Ç¤ÏWBAÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶ーµé²¦ºÂÀï¤È¤·¤Æ¡¢²¦¼Ô