16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円高の5万4370円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万4110.5円に対しては259.50円高。出来高は5427枚となっている。 TOPIX先物期近は3667ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.98ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 543