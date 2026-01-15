俳優の豊川悦司（63歳）が、「キリン一番搾り 糖質ゼロ」の新CMに出演。1月16日18時以降に、「休むべきは」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“食べ過ぎてしまった時に意識していること”などについて語った。豊川演じる“ちょっと頑固な父”と、中条あやみ演じる“イマドキな娘”の会話を通じて、「一番搾り 糖質ゼロ」の魅力と「糖質とおいしさは無関係」というメッセージを訴求する本CMシリーズ。今回は年末