ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンが国内からのタレント引き抜きを計画している。『ESPN』によると、ターゲットは2人。ライプツィヒのFWヤン・ディオマンデとケルンのFWサイード・エル・マラだ。どちらもサイドのアタッカーで、本職は左WG。ともに19歳で、これからの成長に注目が集まっている。ディオマンデはここまで17試合で7ゴール4アシスト、エル・マラは17試合で7ゴール3アシストとほぼ同じ数字を残している。バイエル