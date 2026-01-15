１２日、遼寧省東港市の温室でイチゴを摘む生産者。（東港＝新華社記者／潘碰竜）【新華社東港1月15日】中国最大のイチゴの生産・輸出拠点となっている遼寧省東港市では、10万戸以上の農家がイチゴ生産に従事しており、栽培面積は約20万ムー（約1万3千ヘクタール）で、年間生産額は60億元（1元＝約23円）を超える。近年は人材支援やブランド育成、資金援助など多角的な取り組みで質の高い産業発展を強力に推し進めている。