¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¸¥Ã¥À¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Íâ16Æü¤Ë¤ÏAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£´ñ¤·¤¯¤â¸µÆü¤ËÈó¸ø³«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Î¡ÈºÆÀï¡É¤È¤Ê¤ë¡£ËÁÆ¬15Ê¬¤Î¤ß¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á°ÆüÎý½¬¤Ç¤Ï23¿ÍÁ´°÷¤¬½¸¹ç¡£Ìó1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤ÎÍâÆü¸á¸å2»þÈ¾¤Î»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎU-21À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê