coldrain主催フェス＜BLARE FEST. 2026 ＞開催まで1か月を切り、「BLARE FEST. 2026 ｜ Adobe」という強力なコラボレーションキャンペーンの実施が発表された。本キャンペーンでは、注目を集める最新生成AIモデル「Adobe Firefly」を活用し、＜BLARE FEST.＞のオフィシャルロゴを自由にカスタマイズしてオリジナル作品を制作できるほか、「Adobe Express」を用いて、テンプレートをベースに自分だけのマイタイムテーブルを作成する