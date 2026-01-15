J1アビスパ福岡が新たな取締役として、前J1横浜Mスポーティングダイレクター（SD）の西野努氏（54）を迎えることが15日、分かった。金明輝前監督による複数のコンプライアンス違反が判明した管理監督責任を取って、結城耕造社長が31日付で辞任。西野氏が後任候補の見通しだ。西野氏は神戸大から1993年に浦和に入団し、DFとしてプレーした。引退後は浦和のテクニカルダイレクターなどを歴任。昨季は横浜MのSDを務めたが、シーズ