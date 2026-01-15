¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û15Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ32Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á158±ß72¡Á82Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1598¡Á1608¥É¥ë¡¢184±ß19¡Á29Á¬¡£Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î°­²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸åÂà¡£±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£