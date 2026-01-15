¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤è¤ê¡Ö²µ¹ü¤Îº§Ìó»ØÎØ¡×(22,000±ß)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤è¤ê¡¢²µ¹ü¤Îº§Ìó»ØÎØ¤¬ÅÐ¾ì¡£Silver925¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ö½Ñ¹âÀìÆþ³ØÅö½é¤Î²µ¹ü¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥°¥Á¥§¡¼¥ó¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«