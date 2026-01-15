¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIIJ¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ò±ó³Ö¤Ç°ì¸µÅª¤ËÀ©¸æ¡¦´ÉÍý¤Ç¤­¤ë¡ÖIIJ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¡û¼«¼ÒÀ½ÉÊ¡¢¥·¥¹¥³À½ÉÊ¡¢FortinetÀ½ÉÊ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂÐ±þIIJ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ÎÀßÄêÊÑ¹¹¤ä¾õÂÖ´Æ»ë¡¢¾ã³²È¯À¸»þ¤Î¾ðÊó¼èÆÀ¤Ê¤É¤ò±ó³Ö¤«¤é°ì¸µÅª¤Ë¹Ô¤¨¤ë´ÉÍý