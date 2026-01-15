ジーンズコーデは好きだけれど、なんだかトレンドとズレているかも……と感じたら、おしゃれスタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】のジーンズを使った、シャレ見えを狙えるレイヤードコーデを紹介します。大人も気軽に真似できそう。 チュニックレイヤードでパッとあか抜け 【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込） ヒッ